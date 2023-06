Gemeinsamer Auftakt Stadtradeln Solms und Braunfels

Bei Fragen kann man sich in Solms an Yannik Petrovsky, E-Mail: y.petrovsky@solms.de oder telefonisch unter 06442-91057 und in Braunfels an Christel Pitsch, E-Mail: christelpitsch@onlinehome oder telefonisch unter 0152- 53771348 wenden. Mit einem gemeinsamen Auftakt starten Solms und Braunfels in die diesjährige Stadtradeln-Saison. Alle Teilnehmenden werden eingeladen, sich am Samstag, 1. Juli, um 11 Uhr am Tretbecken in Solms, in der Mainbach zu treffen und, bevor es allgemein losgeht, bei kühlen Getränken miteinander ins Gespräch zu kommen.