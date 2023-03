Hatha-Yoga in Solms

Solms. Am Donnerstag, 27. April, von 17.45 bis 19.15 Uhr startet in der Taunushalle in Solms ein Kurs „Hatha Yoga für Anfänger und Geübte“ der Lahn-Dill-Akademie, Volkshochschule des Lahn-Dill-Kreises. Hatha-Yoga unterstützt eine gesunde Atmung, beugt Muskelspannung vor, fördert die Versorgung der Gelenke und Sehnen und hilft bei Unruhe, nervlicher Belastung und Konzentrationsschwäche. Informationen und Anmeldungen auf www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400.