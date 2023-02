Holzanlieferung für das Albshäuser Osterfeuer

Solms-Albshausen. Die Burschenschaft „Club Sonnenschein“ in Albshausen lädt für Ostersonntag, 9. April, ab 19 Uhr zum Osterfeuer ein. Dafür bittet sie um Holzanlieferung an folgenden Samstagen: 25. März, 1. April und 8. April, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Angeliefert werden darf nur unbehandeltes, trockenes Holz-, Baum- und Strauchschnittgut, das frei von metallischen Gegenständen ist. Es besteht die Möglichkeit zur Abholung von Schnittgut, diese muss vorab angemeldet werden, per E-Mail an info-bcs@gmx.de oder telefonisch unter 0157-51785266. Außerhalb der genannten Zeiten ist das Abladen von Schnittgut untersagt, widerrechtliches Abladen wird zur Anzeige gebracht.