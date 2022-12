In Oberbiel Reifen und Bremsen abmontiert

SOLMS-OBERBIEL. (red). Reifen und Bremsen haben in Oberbiel unbekannte Täter gleich an mehreren Fahrzeugen abmontiert. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um Fahrzeugteile im Wert von mehreren Tausend Euro, die im Verlauf der vergangenen Woche vom Gelände eines Autohauses in der Straße „In der Au“ in Oberbiel verschwunden sind. Zwischen Dienstag und Donnerstag hatten sich Kriminelle an insgesamt sieben dort abgestellten Audi RS3 zu schaffen gemacht und unter anderem Felgen, Reifen und Bremsen abmontiert. Hinweise erbittet die Kripo in Wetzlar unter Telefon 06441-9180.