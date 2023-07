Inderthal: „14 Jahre Vollgas für Solms“

Kommen wir zum Schluss noch zu einem Thema, das in Solms für viel Kritik sorgt – „Faulhell“. Da soll ein ehemaliger Kalksteinbruch, den sich inzwischen die Natur zurückerobert hat, mit Erdaushub gefüllt werden. Was ist Ihre Meinung dazu?

Es war mir bewusst, dass es ein kritisches Thema ist. Zur Gesamtbeurteilung sollte man aber auch sehen, dass es in Solms 1100 Hektar Wald gibt. Dieser hat in den letzten Jahren so massiv gelitten, dass wir 60 Hektar an Fichtenbeständen verloren haben. Man könnte nun folgende Rechnung aufmachen: Wenn wir das Geld, dass wir für das Verfüllen von „Faulhell“ auf die städtischen Konten bekommen, einsetzen, um die 60 Hektar wiederaufzuforsten, dann wäre das nicht ganz unlogisch. Ich will aber auch sagen, dass man sich den vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung wird stellen müssen. Und ich sage auch offen, dass somit abzuwägen ist, ob das Vorhaben in der Gesamtschau noch Sinn macht.