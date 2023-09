Solms-Albshausen. Der Frauenchor Albshausen besteht in diesem Jahr seit 95 Jahren. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 8. Oktober ein Konzert in der evangelischen Kirche in Albshausen statt. Beginn ist um 17 Uhr. Weitere Mitwirkende sind der Männergesangverein Albshausen und der Frauenchor Steindorf. Der Eintritt ist frei.