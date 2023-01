Kartenvorverkauf für Weiberfasching in Oberndorf

Solms-Oberndorf. Der TVO 1905 lädt für Donnerstag, 16. Februar, ab 20.33 Uhr (Einlass 19.33 Uhr) zum Weiberfasching in die Taunus-Halle, Solms, Oberndorfer Straße 20 unter dem Motto „Mit Helau und lautem Knall reist der TVO durchs All” alle feier freudigen Frauen ein. Karten für 10 Euro, gibt es im Vorverkauf am Samstag, 28. Januar, ab 11 Uhr in der TVO-Halle, Jahnstraße 75 in Oberndorf. Restkarten sind in der Taunusapotheke, Braunfelser Straße 8 erhältlich.