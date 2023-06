Kirmes in Oberbiel

Solms-Oberbiel . Die SG 08 Oberbiel veranstaltet in diesem Jahr vom 23. bis 25. Juni 2023 eine Zeltkirmes auf dem Festplatz/Hartplatz in der Norrstraße in Oberbiel. Los geht es am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr mit einer „DJ-Night“, der Eintritt kostet 8 Euro. Beim Burschen- und Mädchenschaftstreffen am Samstag, 24. Juni, spielen die beiden Bands „Wyld Memories“ und „Blackhole Showband“, Einlass ist ab 20 Uhr, hier beträgt der Eintritt 10 Euro. Zum Abschluss findet am Sonntag ein Kirmesumzug, der um 11 Uhr in der Straße „Am Nußbaum startet und am Festplatz endet. Anschließend geht es zum Frühschoppen, zu dem „Antje und die Dominos“ aufspielen werden, der Eintritt kostet 3 Euro. Auf dem Festplatz wird ein Schaustellerpark aufgebaut sein, mit Kinderkarussell, Schießbude und vielem mehr