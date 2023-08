Konditionstraining für Fortgeschrittene

Solms-Oberndorf. Der Kurs „Konditions- und Krafttraining für Fortgeschrittene“, der VHS Lahn-Dill bietet ein herausforderndes Fitnesstraining. Los geh es am Montag, 4. September, von 19.20 bis 20.20 Uhr in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule in Oberndorf. In den Workouts wird mit dem eigenen Körpergewicht oder verschiedenen Kleingeräten wie Kettlebells oder Springseilen gearbeitet. Die Übungen trainieren die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten. Der Kurs richtet sich an Männer und Frauen, die ein gewisses Maß an körperlicher Fitness mitbringen. Mehr Informationen und Anmeldung auf www.vhs-lahn-dill.de oder unter Telefon 02771-4077400.