Lampionfahrtag und Fackelwanderung auf der Grube Fortuna

Solms-Oberbiel. Der Lampionfahrtag am Sonntag, 12. November, der Grube Fortuna ist eines der Saisonhighlights unter den Fahrtagen. Die Züge verkehren von 14 bis in die Abenddämmerung und werden dabei sowie das Gelände stilecht beleuchtet, mit Fackeln und Lichterketten. In Ergänzung findet im Besucherbergwerk Grube Fortuna die Veranstaltung „Mit Lampion ins Bergwerk“ ab 17 Uhr statt. Angeboten wird eine lichtvolle Wanderung auf Stollensohle für Groß und Klein ohne Altersbegrenzung. Die Veranstaltung findet in Anlehnung zum historischen Geleucht der Bergleute statt und lässt uns mit allen Sinnen die Atmosphäre im Bergwerk erfahren. Im Anschluss findet ab 18 Uhr eine gemeinsame Fackelwanderung zum Maschinenhaus statt. Tickets für den Lampionfahrtag können direkt am Veranstaltungstag am Eingang vom Feld- und Grubenbahnmuseum gekauft werden. Tickets für die Wanderungen auf Stollensohle und zum Alten Maschinenhaus der Grube Fortuna gibt es online auf https://grube-fortuna.de/ im Tourenplaner unter „Mit Lampion ins Bergwerk“ und „Fackelwanderung zum Maschinenhaus“.