Landesehrenbrief für Heike Ahrens-Dietz aus Solms

SOLMS. Innenstaatssekretär Stefan Sauer (CDU) hat in einer Feierstunde in Wiesbaden Heike Ahrens-Dietz aus Solms für ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement gedankt und ihr den Ehrenbrief des Landes Hessen ausgehändigt. Sie ist seit 18 Jahren unter anderem im Verein Pro Polizei Wetzlar sowie in vielfältiger Weise in der Kommunalpolitik engagiert.