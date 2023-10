Limburger TMC-Gruppe spendet an Menschen für Kinder in Solms

Bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks in Höhe von 3000 Euro trafen sich im Limburg Menschen-für-Kinder-Vertreter Klaus Peise, Ratesh Kapoor sowie dessen Limburger Geschäftsführer Bilal Baig. Wichtig für Ratesh Kapoor war, dass die Spende 1:1 den Bedürftigen zugute kommt und in der Region Mittelhessen verwendet wird. Deshalb fiel seine Wahl auf den Verein Menschen für Kinder mit Sitz in Solms. Der wiederum will das Geld weitergeben an den Kinderhospizdienst „Charly und Lotte“ in Wetzlar, die Kinderkrebsstation Peiper in Gießen oder die DRK-Kinderklinik in Siegen.