Solms. Der TV Oberndorf startet mit einem neuen Linedance-Kurs, geeignet für Anfänger und Wiedereinsteiger. Die Teilnehmer erlernen verschiedene Grundschritte und einfache Choreografien zu unterschiedlichen Musikrichtungen. Kursbeginn ist Donnerstag, 19. Januar, von 20 bis 21 Uhr in der TVO Halle, Jahnstraße 75, in Oberndorf. Anmeldungen gehen telefonisch oder per WhatsApp an Michael Kassener, Telefon 0162-9385858.