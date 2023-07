„Mal sehen was in drei Wochen so zusammenkommt“

Breitheckers Vorschlag, sich zum Abschluss im Braunfelser Kurpark zu treffen, wurde gerne angenommen. „Mal sehen, was so zusammen kommt in drei Wochen“, so der Bürgermeister. Der Dank der Rathauschefs ging vor allem auch an die Organisatoren in der Verwaltung – Christel Pitsch und Katrin Dauer in Braunfels sowie Yannik Petrovsky und Simone Schaub in Solms.