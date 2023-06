„Menschen für Kinder“ aus Solms unterstützt Göttinger Forscher

Atembeschwerden kommen in jeglicher Form vor und können vielfältige Symptome haben. Die aktuelle Fehlerquote ist nach Angaben des Vereins „Menschen für Kinder“ enorm hoch: 30 bis 50 Prozent seien Fehldiagnosen. Um ein Asthma sicher diagnostizieren zu können, erhalten die betroffenen Patienten nun in einer Spezialambulanz eine Reihe von verschiedenen Lungenfunktionsuntersuchungen. Zusätzlich messen sie zu Hause oder auch bei Freizeitaktivitäten vier Wochen lang ihre Lungenfunktion in den beschriebenen Problemsituationen mittels eines handlichen Smartphone-Spirometers.