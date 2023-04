MGV Burgsolms ehrt verdiente Mitglieder

Solms-Burgsolms. An verschiedenste Aktionen erinnerte Vorsitzender Heinz Cromm im Rahmen der Jahreshauptversammlung des MGV 1892 Burgsolms. So nannte er unter anderem die Teilnahme am ökumenischen Gottesdienst anlässlich des Jubiläums des FC Burgsolms oder das „Rudelsingen“, zu dem der Frauenchor eingeladen hatte, sowie an die Teilnahme am Adventsmarkt.