Museum trifft Oldtimer

Solms-Burgsolms. Das Industrie- und Heimatmuseum Solms, Bahnhofsallee 26a, lädt am Sonntag, 16. Juli, von 14 bis 17 Uhr zum ersten Solmser Oldtimertreffen ein. Während im Museum die Ausstellungen besichtigt werden können und sowohl im Museum, als auch auf dem Außengelände gespielt werden darf, trifft man auf dem weiteren Gelände des Museums auf ein Stück Nostalgie. Einzigartige Motorengeräusche, Autos ohne Elektronik. Jedes Fahrzeug mit seiner individuellen Note lässt Sie in die Vergangenheit reisen. Wer ein historisches Fahrzeug besitzt und gerne gleichgesinnte Menschen in der Region kennenlernen möchte, kann mit seinem Fahrzeug vorbeikommen. Stellplätze sind vorhanden. Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung der Fahrzeuge bei Pfarrer Michael Perko, Telefon 0170-3830636 oder per E-Mail an michael.perko@ekir.de bis spätestens Freitag, 7. Juli gebeten. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden. Eintritt ist frei. Für Essen und Trinken ist gesorgt.