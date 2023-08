Musikalische Reise im Industrie- und Heimatmuseum Solms

Solms-Burgsolms. Der Arbeitskreis des Industrie- und Heimatmuseums Solms hat zum zweiten Mal das Duo „Sing Your Soul“ zum Sommerkonzert in der Hollman-Halle des Museums begrüßt. Das Duo aus Norddeutschland hatte dieses Jahr das Motto „Dreams, Love, Tango“ im Gepäck. Meike Salzmann am Konzertakkordeon und Ulrich Lehna an verschiedenen Klarinetten spielten klassische Werke wie „Romeo und Julia“ oder „Gebet an den Mond“ und luden zu musikalischen Reisen nach Argentinien, Frankreich und Italien ein. Natürlich durfte auch Klezmermusik im Stile Giora Feidmans nicht fehlen.