Nachbarschaftshilfe für die Solmsbachtalbahn

Schon mal ein Vorgeschmack? Im März ist am Bahnhof in Albshausen aufgrund von Modernisierungsarbeiten der Stellwerkstechnik auf der Lahntalbahn das noch vorhandene historische Gleisstück der Solmsbachtalbahn wieder in Betrieb genommen worden. Der alte Bahnsteig 3 musste dazu runderneuert und mit zusätzlichen Signalanlagen versehen werden. Auf diesem Gleiskörper vom Bahnhof Albshausen bis zum Anschluss an die Lahntalbahn bei der einstigen Erzverladestelle der Grube Fortuna fand damit – nach Jahrzehnten der Stilllegung – wieder ein wirklicher Personenfahrbetrieb statt. (© Karsten Porezag)