Obstbaumschnittkurs in Niederbiel

Somls-Niederbiel. Der Heimat- und Kulturverein Niederbiel lädt in Kooperation mit der Vogelschutzgruppe am Samstag, 25. März zu einem gut dreistündigen kostenlosen Obstbaumschnittkurs ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Tennisheim des TV 77 in Niederbiel. Förster Frank Bremer zeigt praktisch und anschaulich, wie Erziehungsschnitte bei jungen und Auslichtungsschnitte bei älteren Obstbäumen erfolgen. Ziel ist es, die Obstbäume und Streuobstbestände, die für den Naturschutz eine große Bedeutung haben, durch Pflegeschnitte vital und auch als Lebensraum für Vögel zu erhalten. Und natürlich auch gesundes Obst zu ernten.