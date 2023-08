Solms-Burgsolms. Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Solms lädt für Freitag, 25. August, zum ersten Open-Air-Kino in Solms, auf den Bachtrompeter-Platz ein. Der Einlass erfolgt ab 20 Uhr. Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21 Uhr. Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt und Kinder sechs Euro. Decken und Sitzkissen können mitgebracht werden. Die Aufsichtspflicht bleibt während der Veranstaltung bei den Erziehungsberechtigten. Popcorn- und Getränkeverkauf ist vor Ort. Parkplätze gibt es an der Taunushalle. Sollte es regnen, wird die Veranstaltung in die Solmsbachhalle, Stadionstraße 26 verlegt.