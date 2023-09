Ortssporttag beim TV Oberndorf

Die Turnabteilung sowie das Eltern-Kind-Turnen bieten mehrere Übungen zum Ausprobieren an. In einer gemeinsamen „Rückschlagsport“-Station kann beim Tennis und Tischtennis reingeschnuppert werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in einem Line-Dance-Workshop einzelne Schritte kennenzulernen. Darüber hinaus kann man mit dem Modellautoclub Solms Modellautos über einen Parcours steuern. Ab 12.45 Uhr wartet eine kleine Line-Dance-Aufführung (Line-Dance-Workshop ab 14.30 Uhr) und ab 14 Uhr zeigen die Turner, was sie können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.