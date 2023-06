Pro Polizei lädt ein

Solms. Zum Thema Cannabis – aus medizinischer und polizeilicher Sicht“ lädt die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar für Mittwoch, 5. Juli, um 19 Uhr in die Taunushalle nach Solms ein. Mitglieder und am Thema interessierte Bürger sind eingeladen. Es diskutieren Dr. Mathias Luderer, Suchtbeauftragter der Landesärztekammer Hessen und Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sein Schwerpunkt: „Cannabisfreigabe – Be- oder Entlastung der Polizei?“. Der Eintritt ist frei.