Saisoneröffnung: Fahrtag am Ostermontag auf der Grube Fortuna

Solms-Oberbiel. Das Besucherbergwerk Grube Fortuna in Oberbiel startet in die Saison 2023. Das bedeutendste Denkmal der Industriekultur in Mittelhessen lässt sich ab dem 1. April wieder erleben. Die Verantwortlichen haben die Winterzeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten genutzt, berichtet Vorstand Michael Volkwein in einer Pressemitteilung. Unter anderem sie die in 150 Metern Teufe liegende Trasse der Grubenbahn saniert worden. Insgesamt wurden gut 30.000 Euro investiert. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten erfolgen die Prüfungen durch den TÜV und die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen. Zu den jährlichen Vorbereitungen gehören auch der Erste-Hilfe-Kurs und die große Notfallübung für alle Mitarbeiter, damit jeder Handgriff sitzt und die Sicherheit der Besucher in diesem echten Bergwerk jederzeit gewährleistet ist.