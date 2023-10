Schlachtplattenessen und Vortrag von „Viktor Wahnsinn“

Solms. Im Rahmen des traditionellen Schlachtplattenessens der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar am Freitag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr in der Taunushalle Solms, Oberndorfer Straße 20, sind nicht nur die Mitglieder, sondern auch interessierte Gäste eingeladen. Im Anschluss an das Essen wird Hauptkommissar Uwe Mettlach, alias „Viktor Wahnsinn“ demonstrieren, wie Taschendiebe arbeiten. Ein Vortrag, der dazu beitragen soll, in der dunklen Jahreszeit nicht Opfer von Taschendieben zu werden. Anmeldung bis 23. Oktober per E-Mail an info@propolizei-wetzlar.de oder unter Telefon 06441-444120.