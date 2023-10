Seit zehn Jahren kommt der Christstollen aus dem Solmser Stollen

In 100 Metern Tiefe lädt Bäckermeister Markus Eckhardt die drei Wochen gereiften Christstollen ein und die neue Ladung mit 140 Stück aus.

Die „Stollen aus dem Stollen“ reift drei Wochen in der Grube Fortuna in Solms, bevor er in die Bäckerei-Filialen von Eckhardt gebracht wird. Das Geheimnis des Erfolgsrezepts.