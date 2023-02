Senioren- und Kindersitzung der Oberndorfer Narren

Solms-Oberndorf. Unter dem Motto „Helau, die Narren sind zurück! Die VGO im Faschingsglück“ lädt der Elferrat der Vereinsgemeinschaft Oberndorf zum närrischen Treiben am Sonntag, 5. Februar, um 14.33 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) in die Taunushalle, Oberndorfer Straße 20 ein. Die Karten kosten für Erwachsene 5 Euro und Kinder 2,50 Euro inkl. Kaffee und Kuchen. Zu erwerben sind diese in der Taunus Apotheke in Oberndorf, Braunfelser Straße 8, und an der Tageskasse.