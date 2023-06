Solmser Finanzausschuss tagt

Solms. Der Solmser Haupt- und Finanzausschuss trifft sich am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Gesellschaftssaal der Taunushalle. Auf der Tagesordnung steht ein Sachstandsbericht zur Umsetzung der Digitalisierung. Außerdem geht es um den Grundstückskaufvertrag zur Errichtung eines Fürsorge- und Wohnquartiers in der Heinrich-Baumann-Straße in Oberbiel. Die Besetzung des Ortsgerichts I (Burgsolms/ Oberndorf) wird die Ausschussmitglieder ebenfalls beschäftigen. Die Sitzung ist öffentlich.