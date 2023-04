Solmser Verein organisiert einen besonderen Segeltörn

„Mit einem Ahoi auf den Lippen ging es mit dem Reisebus nach Holland. Auf den roten Jacken aller Teilnehmenden ist der größte Zweimastschoner der Niederlande, das t´Wapen fan Fryslân, abgebildet. Auf dem Ärmel sind zahlreiche Spender und Sponsoren abgedruckt, die zum vierten Mal dafür gesorgt haben, dass der Verein Menschen für Kinder mit jungen Krebspatienten aus der heimischen Region und aus ganz Deutschland in See stechen konnte“, berichtet MfK in einer Pressemitteilung.