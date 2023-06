Solms-Albshausen. Die Kindergrippe „Hand in Hand“ Albshausen feiert ihr 10-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 14 Uhr auf dem Außengelände der Krippe, in der Schulstraße 20 in Albshausen. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, verschiedene Spiele und Kinderschminken wird angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.