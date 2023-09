Sperrung B 49 Abfahrt Oberbiel

Solms-Oberbiel. Wegen des finalen Ausbaus der Anschlussstelle Oberbiel auf der B49 wird die Abfahrt nach Oberbiel von Montag, 11. September, 8 Uhr, bis Freitag, 15. September, 18 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit wird der Linienverkehr der Linien 120/125 (Wetzlar - Beilstein) und Linie 185 (Wetzlar - Braunfels) über die AS Solms nach Oberbiel umgeleitet. In Oberbiel werden alle Haltestellen mit Stichfahrt bis zum Wendeplatz bei Sporthaus Kaps bedient. Hierdurch wird es zu Verspätungen kommen.