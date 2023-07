Stadtverordnete entscheiden über Gewerbegebiet Mittelbiel

Solms. Unstrittig dürfte bei der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend, 18. Juli, in Solms die Entscheidung über den Bebauungsplan an der Heinrich-Baumann-Straße in Oberbiel sein. Im Gewerbegebiet Mittelbiel soll ein sogenanntes Gesundheits- und Fürsorgequartier entstehen. Die Pläne haben sich nur insofern geändert, als nun ein weiteres Seniorenzentrum und eine deutlich größere Arztpraxis in einem einzigen Gebäude unterkommen sollen. Deshalb muss ein neuer Grundstückskaufvertrag geschlossen werden. Des weiteren geht es in der öffentlichen Sitzung, die um 19 Uhr in der Taunushalle beginnt, um die Besetzung des Ortsgerichts Burgsolms/Oberndorf.