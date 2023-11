Starkregenanalyse für Solms

Solms. Wie wahrscheinlich ist ein Starkregenereignis in Solms? Und was würde passieren, wenn die Sturzfluten die Kommune treffen? Werden bei Strakregen das Kanalnetz und die Straßeneinläufe an ihre Belastungsgrenze stoßen und den anfallenden Niederschlag nicht mehr aufnehmen können? Um diese Fragen geht es in der nächsten Sitzung des Solmser Ausschusses für Klimaschutz, Bau und Stadtentwicklung, die am 9. November um 19 Uhr beginnt.