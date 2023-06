Stimmung, Spaß, gute Laune: Oberbiel feiert Kirmes

Zum Burschen- und Mädchenschaftstreffen am Samstagabend sorgten "Wyld Memories" und die "Blackhole Showband" für Rambazamba und Party bis in die Puppen. Am Sonntag war die ganze Familie gefragt. Der Kirmesumzug drehte seine bunte Runde durch den Ort, wobei sich die Vielseitigkeit des Vereins zeigte. Von der Fußballjugend bis zu den Alten Herren, den Tanzgruppen und Garden aller Generationen aus der Fassenachtsabteilung samt Elferrat bis hin zu den Tischtennis-Cracks war alles vertreten, dazu die Kinder der Kita "Li-La-Launeburg", die Vogelschützer, der Heimat- und Kulturverein sowie die Feuerwehr, die gleichzeitig die Absicherung übernahm. Ganz Oberbiel war auf der Straße. Die gut gelaunten Zugteilnehmer nahmen die Besucher gleich mit auf den Festplatz, wo "Antje und die Dominos" dann für Bierzeltstimmung sorgten. Draußen warteten Karussell und Jahrmarktbuden auf die Gäste, und viel zu schnell war es Abend und die Kirmes als Highlight im Vereinsjahr vorbei.