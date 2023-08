Transpak aus Solms übernimmt die Endter Verpackung in Gotha

Solms. Mit dem Kauf der Endter Verpackung in Gotha will die Transpak-Gruppe aus Solms ihren Wachstumskurs fortsetzen. „Die regionale Betreuung unserer Kunden ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor, weil wir durch Nähe unseren Service schnell und kostenoptimal erbringen können“, erläutert Vorstand Markus Jürgens in einer Pressemitteilung.