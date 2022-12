Türchen 13: Stollen aus dem Stollen

Solms-Oberbiel. Es ist dunkel und kalt, die Luft ist feucht. Zwei Bergmänner, mit Stirnlampen ausgestattet, Bäcker Markus Eckhardt und ein Freund von ihm schieben gemeinsam einen Förderwagen in das Innere des Bergwerks. Auf dem Wagen: 280 in Alufolie verpackte Christstollen der Familienbäckerei Eckhardt. In einem Käfigaufzug geht es anschließend innerhalb weniger Sekunden 100 Meter tief unter die Erde.