Unser Mond – Porträt unseres Begleiters

Solms-Burgsolms. Zum Vortrags- und Beobachtungsabend lädt am Freitag, 21. April, die Volkssternwarte in Burgsolms ein. Thema ist der Mond. Der Vortrag wird eine Zusammenfassung des Wissens über den ständigen Begleiter sein, der in den nächsten Jahren wieder in den Fokus der bemannten Raumfahrt rücken soll. Bei klarem Himmel ist im Anschluss ein Blick durch die Fernrohre möglich. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro, für Kinder 2,50 Euro und Mitglieder sind frei. Informationen auch auf www.sternwarte-burgsolms.de.