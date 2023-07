Urlaub in der Heimat - Steinerne Spurensuche

Solms-Burgsolms. Im Rahmen ihrer Sommertour „Urlaub in der Heimat“ lädt die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt für Freitag, 28. Juli, nach Burgsolms, an die Ev. Kirche in der Bergstraße ein. Unter fachkundiger Führung von Gerd Mathes wird auf steinerne Spurensuche gegangen, von der evangelischen Kirche aus am Friedhof vorbei zur katholischen Kirche und von dort aus zum jüdischen Friedhof. Dabei gibt es Grabsteine zu entdecken und zu erfahren, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Bestattung Menschen christlichen und jüdischen Glaubens bestehen. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten melden sich auf www.dagmarschmidt.de/urlaub an, um teilzunehmen.