Verein „Menschen für Kinder“ erhält 1500 Euro-Spende

Solms. Der Verein „Menschen für Kinder“ in Solms ist von der „Grashüpfer Stiftung“ mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro bedacht worden. Das Geld soll der „Station Peiper“ – der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie des Universitätsklinikums Gießen und Marburg – für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden. „Menschen für Kinder“ wurde vor 25 Jahren gegründet und hilft Kindern in Not, insbesondere Kindern, die an Krebs oder Leukämie erkrankt sind.