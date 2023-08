Vortrag „Bergbau im Gebiet der Lahn“

Solms-Burgsolms. Für Montag, 25. September, lädt das Industrie- und Heimatmuseum Solms, Bahnhofsallee 26a, um 19 Uhr zu einem bemerkenswerten Vortrag von Uwe Mathes, dem letzten selbstständigen Markscheiders Hessens, ein. Er wird Interessierte mit fesselnden Einblicken in die Bergbauhistorie im Gebiet der Lahn begeistern. Einst ein bedeutender Wirtschaftszweig, prägte der Bergbau das Leben und die Landschaft. Der Vortrag bietet Einblicke in diese vergangene Ära und vermittelt Einheimischen wie Besuchern wertvolles Wissen über die historische Bedeutung für die Region. Man entdeckt die Bedeutung des Begriffs „Markscheider“ und erfährt, wie diese Fachleute eine entscheidende Rolle im Bergbau spielten, indem sie die Vermessung und Planung von Bergwerken übernahmen und auch heute noch übernehmen. Der Eintritt ist frei. Das Museum liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Solms und auch eine Bushaltestelle der Linie 185 befindet sich direkt am Museum. Kontakt per E-Mail: industrie-und-heimatmuseum-solms@gmx.de.