Vortrag- und Beobachtungsabend auf der Sternwarte

Solms. Zum Tag der Sonne lädt die Volkssternwarte Mittelhessen für Samstag, 17. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf die Sternwarte in Solms ein. Die Sonne zeigt sich etwa alle 11 Jahre von ihrer interessantesten Seite, dann ist die Aktivität besonders hoch und zahlreiche Sonnenflecken und Gasausbrüche (Protuberanzen) sind zu beobachten. Außerdem sind mit astronomischen Antennen, wie die Sternwarte seit Kurzem besitzt, empfangbare Radiosignale besonders intensiv. An verschiedenen Teleskopen, die mit speziellen, die Augen schützenden Sonnenfiltern, ausgestattet sind, wird ein Blick auf die Sonne ermöglicht und in Kurzvorträgen erklärt. Die neue Radioantenne wird ebenfalls interessierten Besuchern vorgeführt. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro, Mitglieder frei. Informationen auf der Homepage www.sternwarte-burgsolms.de