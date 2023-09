Vortrags- und Beobachtungsabend auf der Volkssternwarte in Solms

Solms. Die Sternwarte Burgsolms lädt für Freitag, 22. September, um 20 Uhr in das Observatorium in der Beethovenstraße, zu einem Vortrag- und Beobachtungsabend zum Thema „Sternenwanderung mit Dobson-Teleskopen“ ein. Mit dem beginnenden Herbst und seinen typischen Sternbildern verabschiedet sich der Sommersternhimmel und zeigt in den frühen Abendstunden noch einmal seine typischen Sternbilder. Die Dobson-Teleskope sind besonders gut geeignet, das Sternewandern zu beobachten. Im Rahmen des Vortrages wird auf diesen speziellen Fernrohrtyp und seine Möglichkeiten eingegangen. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder 2,50 Euro, Mitglieder sind frei. Informationen online auf www.sternwarte-burgsolms.de.