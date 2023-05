Solms. Einen informativen Waldspaziergang mit Förster Christian Scriba und Vogelkundler Rudi Fippl organisiert der Heimat- und Kulturverein Niederbiel, in Kooperation mit der Burschenschaft und der Vogelschutzgruppe, am Samstag, 3. Juni, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am „ Sauplatz“, am Waldrand des verlängerten Tannenwegs.