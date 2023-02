Wohnhausbrand in Solms-Oberndorf: Die Freiwillige Feuerwehr Solms sowie Polizei und Rettungswagen waren im Einsatz. (© Freiwillige Feuerwehr Solms)

Am Donnerstagmittag hat es in einem Wohnhaus in dem Solmser Stadtteil gebrannt. Der Schaden ist hoch. Personen wurden nicht verletzt.