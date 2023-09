Wolfgang Bosbach spricht über Krieg und Krisen

Solms. Die Junge Union Solms-Braunfels-Leun lädt für Montag, 25. September, um 19.30 Uhr in die Taunushalle Solms, Oberndorfer Straße 20 zu einer öffentlichen Veranstaltung ein. Wolfgang Bosbach, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU, spricht über „Krieg und Krisen – Deutschland und Europa im Stresstest“. Er verspricht klare Worte, gewinnbringende Analysen zur Ampel-Koalition und dem Ukraine-Krieg. Um Anmeldung per E-Mail an lisa.schaefer@jusbl.de oder unter Telefon 0157-52843774 wird gebeten.