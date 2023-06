Solms-Oberbiel. Am Sonntag, 11. Juni, ab 11 Uhr, spielen die „The Worried Skiffle Gamblers“ in Konrads Brauhaus, in Oberbiel, Altenberger Straße 9. Das Programm ist bunt gemischt mit Deutschen Schlagern, englischen Skiffle-Liedern und alten Folksongs. Der Eintritt ist frei.