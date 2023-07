Zwei Theaterstücke auf der Freilichtbühne in Braunfels

Viel zu lachen gab es beim Schwank "Cola, Cash und Kaugummi" von Bernd Gombold. Unter der Regie von Elge Kutscher dreht sich alles um die Gastwirtschaft "Zum alten Seewirt" - eine altmodische Dorfkneipe, aber in einer traumhaften Lage. Der konservative Bürgermeister Anton Knackig (Volker Hellmig) schwingt dort das Zepter mit seinem Stellvertreter, dem stotterten Johann Klemmer (Peter Theiß). Die Frauenliga (Elge Kutscher, Bärbel Eitz, Andrea Bördner, Evi Hadel-Meyer) hat eigene Pläne um die zukünftige Ausrichtung der Gastwirtschaft. Die neue Pächterin Sabine Sauer (Lea Kräuter) will frischen Wind in diese Gastronomie bringen, scheitert aber an der Borniertheit der ortsansässigen Personen: So wird der faule Gemeindearbeiter Peter Schnell (Holger Wagner) hinter den Zapfhahn beordert. Schließlich wird aus dem beschaulichen ein kleines Hollywood nebst "Superworld". Die guten Vorsätze bröckeln, Anstandsdamen werden schon mal zu leichten Mädchen und die Lokalpolitik wird kräftig untergraben. Das Publikum spendete viel Applaus.