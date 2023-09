Bürgermeisterwahl Waldsolms: Kandidaten im Videoduell

Ein ganz aktuelles Thema in der Gemeinde ist die Anbindung an den ÖPNV. Kann ein Bürgermeister bei diesem Thema etwas bewirken?

Hörster: Als Kommune kann man wenig am ÖPNV machen. Ich bin seit Jahresbeginn mit Pro Bahn in Kontakt und habe meine Unterstützung angeboten. Was Mobilität im ländlichen Bereich angeht, ist es immer schwierig, daher müssen Alternativen wie Mitfahrer-Bänke geprüft werden.

Claudi: Unter anderem ist der Bürgermeister als Vertreter in den Verkehrsverbünden und kann durchaus sagen, was geändert werden müsste. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem: Für den kompletten Nahverkehr gibt es keine kreisübergreifenden Konzepte. Von Waldsolms nach Möttau oder nach Butzbach zu kommen, das ist ein echter Aufwand, und das kann so nicht weitergehen. Da muss man die Kreise zusammenbringen und auch das Land an den Tisch holen und Lösungen im Großen, statt im Kleinen zu finden.