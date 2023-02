50-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Waldsolms. Schwere Verletzungen hat eine Braunfelserin bei einem Unfall am Montag, 20. Februar, erlitten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 50-Jährige fuhr gegen Mittag aus Kraftsolms kommend in Richtung des Braunfelser Stadtteils Neukirchen. Aus noch unbekannter Ursache kam sie im Bereich Schöffengrund-Niederquembach nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich in der Folge und blieb im Straßengraben liegen. Wie die Waldsolmser Feuerwehr berichtet, habe sich die Fahrerin, entgegen einer ersten Meldung, noch selbst aus dem Auto befreien können. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen beim Eintreffen die Erstversorgung der Schwerverletzten, die in ein Krankenhaus gebracht wurde.