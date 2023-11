Abnahme von Walking-Abzeichen durch TuS Brandoberndorf

Waldsolms-Brandoberndorf . Der Turn- und Sportverein Brandoberndorf bietet am Sonntag, 19. November, die Abnahme des Walking- und Nordic-Walking-Abzeichens ab. Der Start zur Abnahme der Auszeichnungen erfolgt um 12 Uhr beim Freibad Taunusperle in Brandoberndorf. Erworben werden können die Abzeichen über 30 und 60 Minuten Walken. Voraussetzung ist ein entsprechender Gesundheits- und Trainingszustand. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach erfolgreicher Abnahme kann eine Bestätigung im Bonus-Formular von Krankenkassen erfolgen. Anmeldungen und weitere Informationen per E-Mail an rportz@gmx.net oder unter Telefon 06085-521026.